Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Rosh Pina
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rosh Pina, Izrael

1 obiekt total found
Mieszkanie 10 pokojów w Rosh Pina, Izrael
Mieszkanie 10 pokojów
Rosh Pina, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 978 m²
Villa Tehila to charakterystyczny i w pełni operacyjny hotel butikowy Gallic, usytuowany w s…
$7,84M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się