  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Eilat
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer mini penthouse 3 pieces avec piscine privee et terrasse aquarelle ganim bet

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer mini penthouse 3 pieces avec piscine privee et terrasse aquarelle ganim bet

Eilat, Izrael
od
$2,296
;
11
Zostawić wniosek
ID: 39617
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 28.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasto
    Eilat

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wspaniały apartament 3-pokojowy na parterze z prywatnym basenem i tarasem, położony w dzielnicy watercolore Ganim Bet. Piękne tomy: salon, jadalnia i mały bar, sypialnia master i otwarty salon. Taras z widokiem na prywatny basen. Ciekawe, wstrzymaj się. Dostępne w pełni umeblowane. Cena czynszu bez opłat. Wymagane łapówki, poręczyciele i gwarancje. Dostępny od 15- 04- 2026.

Lokalizacja na mapie

Eilat, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants
Eilat, Izrael
od
$1,30M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement vue mer
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrasse vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,59M
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer
Bat Jam, Izrael
od
$2,46M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer mini penthouse 3 pieces avec piscine privee et terrasse aquarelle ganim bet
Eilat, Izrael
od
$2,296
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer immeuble neuf avec ascenseur A ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer immeuble neuf avec ascenseur A ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer immeuble neuf avec ascenseur A ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer immeuble neuf avec ascenseur A ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer immeuble neuf avec ascenseur A ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Basel Sokolov w budynku po Tama 38 z windą. Taras, 3 jasne i ciche pokoje, 1 łazienka, 2 toalety. Nie przegap tego!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$945,952
Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 6 pokoi, składający się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter. Projekt nr 9: Dostarczalne Grudzień 2026. Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w przestrzenie zielone z nowymi i szerokimi chodnikami. Nowe…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$849,520
Na sprzedaż wyłącznie w dzielnicy Neve Hadarim - w pełni odnowiony 4-pokojowy apartament o wysokim stanie z ogromnym mirpeset i niezakłócony widok! Jeśli szukasz nieruchomości gotowe do życia bez aucux działa - jest to mieszkanie, którego potrzebujesz. Przestronne i jasne 4-pokojowe mieszkan…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się