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Dzielnica mieszkaniowa Appartemnt moderne a arnona

Jerusalem, Izrael
od
$934,800
;
Dzielnica mieszkaniowa Appartemnt moderne a arnona
1
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ID: 39602
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Beit HaArava, 35

O kompleksie

Przeniesienie
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Przy 2 850 000 ILS ta nieruchomość o powierzchni 80 m2 (lub 35 625 ILS / m2) oferuje doskonały stosunek jakości do ceny nowego budynku z windą, balkonem i zadaszonym parkingiem na tym obszarze.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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