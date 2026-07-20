Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscine a hadera

Ten przyjemny dom o powierzchni 180 m2 położony jest w cichym otoczeniu mieszkalnym i oferuje idealne warunki do życia dla rodziny szukającej komfortu i funkcjonalnych pomieszczeń mieszkalnych. Z wejścia odkryjesz duży pobyt cieszący się bardzo miłą wysokością pod sufitem, przynosząc jasność i uczucie przestrzeni. W pełni wyposażona kuchnia cachère otwiera się na hojnej jadalni, doskonale nadaje się do codziennego życia i przyjęcia. Na parterze znajduje się apartament z łazienką i toalety dla gości. Na piętrze, dom oferuje trzy piękne pokoje, w tym mamad, łazienkę z wanną i przyjemnym obszarze rodzinnym, idealny do TV rogu, biura lub pokoju gier. Na zewnątrz, przyjemny ogród z prywatnym basenem pozwala cieszyć się piękne dni w spokojnym otoczeniu. Aktywa nieruchomości ✔️ Dobrze utrzymany dom ✔️ 180 m2 ✔️ 5 sztuk ✔️ Duży ogród z prywatnym basenem ✔️ Piękna wysokość sufitu w salonie ✔️ Kuchnia z gotówką ✔️ Duży salon i dedykowana jadalnia ✔️ Apartament dla rodziców na parterze ✔️ Na górze: 3 sypialnie z mamadem ✔️ Przestrzeń rodzinna ✔️ Łazienka z wanną