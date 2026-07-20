Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscine a hadera

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Ten przyjemny dom o powierzchni 180 m2 położony jest w cichym otoczeniu mieszkalnym i oferuje idealne warunki do życia dla rodziny szukającej komfortu i funkcjonalnych pomieszczeń mieszkalnych.
Z wejścia odkryjesz duży pobyt cieszący się bardzo miłą wysokością pod sufitem, przynosząc jasność i uczucie przestrzeni. W pełni wyposażona kuchnia cachère otwiera się na hojnej jadalni, doskonale nadaje się do codziennego życia i przyjęcia.
Na parterze znajduje się apartament z łazienką i toalety dla gości.
Na piętrze, dom oferuje trzy piękne pokoje, w tym mamad, łazienkę z wanną i przyjemnym obszarze rodzinnym, idealny do TV rogu, biura lub pokoju gier.
Na zewnątrz, przyjemny ogród z prywatnym basenem pozwala cieszyć się piękne dni w spokojnym otoczeniu.
Aktywa nieruchomości
✔️ Dobrze utrzymany dom
✔️ 180 m2
✔️ 5 sztuk
✔️ Duży ogród z prywatnym basenem
✔️ Piękna wysokość sufitu w salonie
✔️ Kuchnia z gotówką
✔️ Duży salon i dedykowana jadalnia
✔️ Apartament dla rodziców na parterze
✔️ Na górze: 3 sypialnie z mamadem
✔️ Przestrzeń rodzinna
✔️ Łazienka z wanną
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Hadera, Izrael
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