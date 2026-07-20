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Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscine a hadera

Hadera, Izrael
od
$1,58M
;
10
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ID: 38302
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

Przeniesienie
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Ten przyjemny dom o powierzchni 180 m2 położony jest w cichym otoczeniu mieszkalnym i oferuje idealne warunki do życia dla rodziny szukającej komfortu i funkcjonalnych pomieszczeń mieszkalnych. Z wejścia odkryjesz duży pobyt cieszący się bardzo miłą wysokością pod sufitem, przynosząc jasność i uczucie przestrzeni. W pełni wyposażona kuchnia cachère otwiera się na hojnej jadalni, doskonale nadaje się do codziennego życia i przyjęcia. Na parterze znajduje się apartament z łazienką i toalety dla gości. Na piętrze, dom oferuje trzy piękne pokoje, w tym mamad, łazienkę z wanną i przyjemnym obszarze rodzinnym, idealny do TV rogu, biura lub pokoju gier. Na zewnątrz, przyjemny ogród z prywatnym basenem pozwala cieszyć się piękne dni w spokojnym otoczeniu. Aktywa nieruchomości ✔️ Dobrze utrzymany dom ✔️ 180 m2 ✔️ 5 sztuk ✔️ Duży ogród z prywatnym basenem ✔️ Piękna wysokość sufitu w salonie ✔️ Kuchnia z gotówką ✔️ Duży salon i dedykowana jadalnia ✔️ Apartament dla rodziców na parterze ✔️ Na górze: 3 sypialnie z mamadem ✔️ Przestrzeń rodzinna ✔️ Łazienka z wanną

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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