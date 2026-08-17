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Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recent pratique et bien situe au centre de raanana

Raanana, Izrael
od
$1,07M
;
3
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ID: 39830
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Schwartz, 15 Schwartz Garden

O kompleksie

Przeniesienie
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Na czwartym piętrze budynku po TAMA, to ostatnie 4-pokojowe mieszkanie oferuje miłą i funkcjonalną organizację dla życia rodzinnego na co dzień. Ma powierzchnię 110 m2, południową orientację oraz taras 10 m2. ✔️ Mamad ✔️ 2 łazienki ✔️ 2 toalety ✔️ Winda ✔️ Parkowanie robotyczne Jego lokalizacja ułatwia dojazd do sklepów, synagogi i szkoły Ariel.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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