Dzielnica mieszkaniowa Un appartement recent pratique et bien situe au centre de raanana

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Na czwartym piętrze budynku po TAMA, to ostatnie 4-pokojowe mieszkanie oferuje miłą i funkcjonalną organizację dla życia rodzinnego na co dzień.
Ma powierzchnię 110 m2, południową orientację oraz taras 10 m2.
✔️ Mamad
✔️ 2 łazienki
✔️ 2 toalety
✔️ Winda
✔️ Parkowanie robotyczne
Jego lokalizacja ułatwia dojazd do sklepów, synagogi i szkoły Ariel.
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Raanana, Izrael
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