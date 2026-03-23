Dzielnica mieszkaniowa Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

ID: 35013
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Borochov, 35

O kompleksie

Borochov - Kiryat HaYovel, Jerozolima Prestiżowy adres w samym sercu kwitnącej dzielnicy Twoje nowe życie zaczyna się tutaj. Odkryj unikalny projekt mieszkalny na ulicy Borochov, jeden z najpopularniejszych adresów Kiryat HaYovel. Spokojny i zielony obszar, kilka minut od tramwaju i blisko do wszystkich udogodnień Jerozolimy. Borochov łączy w sobie: Cisza i zieleń Dostępność i łączność Nowoczesne i bezpieczne środowisko życia Jest to idealna okazja do zamieszkania w Jerozolimie lub inwestowania w sąsiedztwie o wysokim potencjale wyceny. W tym kontekście nabycie nowego mieszkania na ulicy Borochov stanowi prawdziwą okazję. Pomiędzy modernizacją sąsiedztwa, niedostatkiem ziemi w Jerozolimie i wysokim zapotrzebowaniem na nowe mieszkania potencjał wartości dodanej w nadchodzących latach jest szczególnie widoczny. Główne elementy specyfikacji Opis budynku Wysoki standard architektoniczny. Dwa wejścia na budynek, z lobby wejścia zaprojektowane przez architekta wnętrz. 2 nowoczesne i szybkie windy. Pokój rowerowy dla mieszkańców. Ogród i krajobrazy zaprojektowane przez architekta krajobrazu. Magazyn dla wózków. Przygotowanie do ładowania pojazdu elektrycznego. Instalacje techniczne Trzyfazowe połączenie elektryczne w apartamentach (25x3) i dostosowane główne źródło zasilania. Centralny system klimatyzacji VRF (zaawansowana, cicha i energooszczędna technologia). Przygotowanie do pralki i suszarki w każdym mieszkaniu. Telewizor i komunikatory w każdym pokoju. Instalacja nowoczesnych instalacji hydraulicznych z centralnym systemem ciepłej wody. Stolarka, okna i aluminium Wysokiej jakości design drzwi frontowe dla każdego mieszkania. Wysokiej jakości podwójne szyby i okna. Elektryczne rolki we wszystkich głównych pokojach. Magazyny elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych. Przygotowanie silnika elektrycznego na wszystkich klapach. Powłoki i wykończenia - Przestrzenie mieszkalne Wysokowydajna ceramiczna kamionka o wymiarach: 80 × 80 / 100 × 100. Parkiet dostępny w pokojach. Różne płytki. Izolacja akustyczna i termiczna wzmocniona pomiędzy apartamentami. Powłoka antypoślizgowa na balkonach i tarasach. Łazienka Wieszanie toalet z budynkiem w zbiorniku. Wanna lub nowoczesny prysznic zgodnie z planem. Zawory jakości (typ GHE lub równoważne). Wysokiej jakości płytki ścienne i podłogowe. Kuchnia Nowoczesna kuchnia upscale w tym worktop i przechowywania. Built-in zlewozmywak i design tap. Kompletne przygotowanie sprzętu gospodarstwa domowego. Penthouses Prywatny taras dachowy z betonową płytą i pełną izolacją. Wysokość pod sufitem do 3,90 m. System automatyzacji domu (inteligentny dom). Woda i gaz przybywają na taras. Prywatny basen jest możliwy. Przygotowanie do kuchni zewnętrznej. Elektryczne okiennice we wszystkich pokojach. Szklane listwy na tarasie. Dodatkowe punkty energii elektrycznej. Dekoracyjny projekt sufitów. Sought- after lokalizacja, nowoczesny projekt i wysoki potencjał rozwoju w jednym z rozwijających się dzielnic Jerozolimy. Inwestycja strategiczna Odnowione sąsiedztwo z nową infrastrukturą i sklepami Bliskość do tramwajowych i głównych centrów aktywności Silny popyt na nowe mieszkania w ograniczonym obszarze gruntów Potencjał znacznej nadwyżki w nadchodzących latach Kupowanie na ulicy Borochov to zabezpieczenie twojej przyszłości i inwestowanie w rzadką lokalizację w Jerozolimie. Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem jednego z najbardziej prestiżowych projektów Kiryat HaYovel. Płatności: Podpisane 15% (plus agencja i adwokat) Saldo ma kluczowe dostawy w ciągu 5 lat bez indeksowania lub odsetek

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$3,76M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Jerusalem, Izrael
od
$1,22M
Żyj bezpiecznie, swobodnie, w ciepłym i eleganckim otoczeniu. Ta rezydencja została zaprojektowana dla tych, którzy chcą zachować pełną autonomię, jednocześnie ciesząc się bezpiecznym, przyjaznym i wysokiej klasy środowiskiem. Bezwzględne bezpieczeństwo - codzienna spokój 24 / 7 ochrona ze s…
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
# # * * Prezentacja projektu - Buy Holyland Group, Jerozolima * * Położony w samym sercu poszukiwanej dzielnicy * * Holyland w Jerozolimie * *, ten nowy projekt mieszkalny oferuje rzadką okazję do nabycia mieszkania w nowoczesnym, zielonym środowisku i doskonale podłączony do głównych osi m…
Jerusalem, Izrael
od
$5,71M
Piękny dom 7 pokoi (300 m2) na 3 poziomach z prywatną windą, prywatny ogród (175 m2), ładny taras na dachu (100 m2), cichy, duszpasterski i zielony, 2 miejsca parkingowe, 2 duże piwnice, piwnica, prawo do budowy
