  4. Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement

Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement

Aszkelon, Izrael
od
$413,820
;
6
ID: 34701
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Zin

O kompleksie

Obecnie oferujemy wyjątkowy program w Ramot Yoram - Netivot, rozszerzający obszar łączący jakość życia, naturę i nowoczesny komfort. Co proponuje projekt: • 3- do 5-pokojowe apartamenty, penthouses i parter • Atrakcyjne ceny: począwszy od 1 320 000 • Wysokokońcowe wykończenia: 80x80 płytki, wyposażona kuchnia, elektryczne żaluzje, klimatyzacja, itp. • Idealne środowisko życia: parki, szkoły, synagogi, sklepy, bezpośredni dostęp do stacji Jest to doskonały projekt, aby żyć lub inwestować w obiecującej okolicy. Chcesz otrzymać broszurę lub wymienić się na kilka minut telefonicznie? Cóż, serdecznie, Aaron Bitton Panorama 770

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$413,820
