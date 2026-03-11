  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$1,10M
;
7
ID: 34595
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Shevet Binyamin, 26

O kompleksie

Na sprzedaż - 4 pokojowe mieszkanie na parterze w Ashdod Położony w cichej i dobrze utrzymanej rezydencji, w pobliżu parków, szkół, synagogi i sklepów, ten 4-pokojowy apartament został całkowicie odnowiony z smakiem i jakości materiałów. Oferuje powierzchnię mieszkalną 138 m2 uzupełnioną pięknym prywatnym ogrodem 102 m2 z pergolą, idealny na chwile relaksu z rodziną. Rzadki i poszukiwany majątek, idealny dla rodziny pragnącej połączyć komfort, przestrzeń i jakość życia. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, prosimy o kontakt.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

