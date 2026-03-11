Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Nowy w sprzedaży wyłącznie
Hadassah 6 - w prestiżowej i poszukiwanej wieży Gan Ha 'ir
Jasny i dobrze utrzymany apartament o powierzchni około 163 m2
Praktyczny parking podziemny
7. piętro
Widok na północny zachód od salonu (salon i kuchnia) i na wschód od pokoi
Budynek skorzystał z kompletnej renowacji zewnętrznej i w pełni płatnej renowacji dachu!
Zalety wieży:
Nowy kompleks wellness na tarasie na dachu, w tym:
* Basen olimpijski
* Przestronne i nowoczesne siłownia
* Sucha i mokra sauna
* Jacuzzi
Custodian przy wejściu 24 / 7
Duża dobrze wyznaczona przestrzeń z prysznicami i toaletami
Miejsce zarezerwowane dla mieszkańców z dostępem do prywatnego ogrodu
Środowisko ekologiczne
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.