Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Nowy w sprzedaży wyłącznie Hadassah 6 - w prestiżowej i poszukiwanej wieży Gan Ha 'ir Jasny i dobrze utrzymany apartament o powierzchni około 163 m2 Praktyczny parking podziemny 7. piętro Widok na północny zachód od salonu (salon i kuchnia) i na wschód od pokoi Budynek skorzystał z kompletnej renowacji zewnętrznej i w pełni płatnej renowacji dachu! Zalety wieży: Nowy kompleks wellness na tarasie na dachu, w tym: * Basen olimpijski * Przestronne i nowoczesne siłownia * Sucha i mokra sauna * Jacuzzi Custodian przy wejściu 24 / 7 Duża dobrze wyznaczona przestrzeń z prysznicami i toaletami Miejsce zarezerwowane dla mieszkańców z dostępem do prywatnego ogrodu Środowisko ekologiczne