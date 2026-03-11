Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Na sprzedaż - Wspaniały Apartament 5 Pokoje w Wieży Dimri, Ashdod Położony w prestiżowej rezydencji Dimri Tower, w samym sercu popularnej dzielnicy miasta w Ashdod, ten wspaniały 5-pokojowy apartament oferuje wyjątkową jakość życia, z widokiem na morze. Z powierzchni 159 m2, z tarasem 15 m2, ten przestronny i jasny apartament znajduje się na 13 piętrze, oferuje niezakłócony i wspaniały widok na morze. Charakterystyka: Nowoczesna rezydencja z basenem i siłownią Mamad (sejf) Centralna klimatyzacja Prywatny parking podziemny Blisko wszystkich udogodnień (sklepy, szkoły, transport itp.) Rzadka okazja w doskonałej lokalizacji, idealna dla rodziny lub wysokiej inwestycji. Być widzianym absolutnie!