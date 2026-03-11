  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Aszkelon, Izrael
od
$1,49M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34564
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Ashdod

O kompleksie

Na sprzedaż - Wspaniały Apartament 5 Pokoje w Wieży Dimri, Ashdod Położony w prestiżowej rezydencji Dimri Tower, w samym sercu popularnej dzielnicy miasta w Ashdod, ten wspaniały 5-pokojowy apartament oferuje wyjątkową jakość życia, z widokiem na morze. Z powierzchni 159 m2, z tarasem 15 m2, ten przestronny i jasny apartament znajduje się na 13 piętrze, oferuje niezakłócony i wspaniały widok na morze. Charakterystyka: Nowoczesna rezydencja z basenem i siłownią Mamad (sejf) Centralna klimatyzacja Prywatny parking podziemny Blisko wszystkich udogodnień (sklepy, szkoły, transport itp.) Rzadka okazja w doskonałej lokalizacji, idealna dla rodziny lub wysokiej inwestycji. Być widzianym absolutnie!

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

