  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin

Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin

Aszkelon, Izrael
od
$987,525
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34691
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
willa terraced 6 szt. z mamadem piękny ogród ciche i duszpasterskie miejsce pokój master bed 30m2

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,22M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$783,750
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$623,865
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Raanana, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Izrael
od
$1,32M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Aszkelon, Izrael
od
$987,525
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$4,67M
Niezależna pierwsza linia sprzedaży Villa Twarzą do morza w Ashdod Adres: Ashdod, Izrael Odkryj tę wyjątkową willę przed Morzem Śródziemnym, oferując unikalne środowisko życia łączące luksus, komfort i nowoczesność. Idealnie położony w Ashdod, ta prestiżowa nieruchomość oferuje nieporównyw…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Dzielnica mieszkaniowa Un rez de jardin quartier lotan
Aszkelon, Izrael
od
$454,575
A three-piece jardin rez avec bei jardin
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$623,865
Rzadka perła: nowy dwupokojowy apartament w Ashdod "Calaniot" w natychmiastowej dostawie z klimatyzacją, parking, piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się