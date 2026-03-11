  1. Realting.com
  Izrael
  Jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem

$971,850
ID: 34923
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  Miasto
    Jerusalem
  Adres
    Beit HaArava, 35

O kompleksie

Nowe mieszkanie w dzielnicy Arnona 3 sztuki 80 m2 Balkon 6 m2 Przechowywanie i parkowanie Zabezpieczony pokój (Mamad) Apartament rodzicielski Łazienka i toaleta Winda Widok panoramiczny

Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Dzielnica mieszkaniowa Investissement hertzylia
Herzliya, Izrael
od
$874,665
Apartament 4 pokoje blisko Reichmann University. Miklat w budynku. Siedzi na bardzo przyjemnej ulicy. Idealny do pierwszego zakupu lub inwestycji. Bardzo do wynajęcia
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$689,387
Na sprzedaż - Ostatnie mieszkanie, Bat Yam Rzadka okazja do życia w pokoju w sercu Bat Yam, w spokojnej i przyjemnej ulicy, w pobliżu wszystkich udogodnień. Charakterystyka właściwości: • Powierzchnia mieszkalna: 83 m2 • Balkon: 5 m2 • Zabezpieczony pokój (Mamad) z garderobą • Przestronny a…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement bonne occasion investi
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Apartament 4.5 pokoje, po TAMA 38 Odnowiony na wysoki poziom, duża nowoczesna kuchnia, przestronny salon, balkon z salonu, 3 duże sypialnie, apartament master, 4 metrów kwadratowych socca, rozmiar, 3 kierunki powietrza, winda szabat Możliwość mebli, i więcej
Agencja
Immobilier.co.il
