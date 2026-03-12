Dzielnica mieszkaniowa Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Prestiżowy adres w samym sercu kwitnącej dzielnicy
Twoje nowe życie zaczyna się tutaj.
Odkryj unikalny projekt mieszkalny na ulicy Borochov, jeden z najpopularniejszych adresów Kiryat HaYovel. Spokojny i zielony obszar, kilka minut od tramwaju i blisko do wszystkich udogodnień Jerozolimy.
Borochov łączy w sobie:
Cisza i zieleń
Dostępność i łączność
Nowoczesne i bezpieczne środowisko życia
Jest to idealna okazja do zamieszkania w Jerozolimie lub inwestowania w sąsiedztwie o wysokim potencjale wyceny.
W tym kontekście nabycie nowego mieszkania na ulicy Borochov stanowi prawdziwą okazję. Pomiędzy modernizacją sąsiedztwa, niedostatkiem ziemi w Jerozolimie i wysokim zapotrzebowaniem na nowe mieszkania potencjał wartości dodanej w nadchodzących latach jest szczególnie widoczny.
Główne elementy specyfikacji
Opis budynku
Wysoki standard architektoniczny.
Dwa wejścia na budynek, z lobby wejścia zaprojektowane przez architekta wnętrz.
2 nowoczesne i szybkie windy.
Pokój rowerowy dla mieszkańców.
Ogród i krajobrazy zaprojektowane przez architekta krajobrazu.
Magazyn dla wózków.
Przygotowanie do ładowania pojazdu elektrycznego.
Instalacje techniczne
Trzyfazowe połączenie elektryczne w apartamentach (25x3) i dostosowane główne źródło zasilania.
Centralny system klimatyzacji VRF (zaawansowana, cicha i energooszczędna technologia).
Przygotowanie do pralki i suszarki w każdym mieszkaniu.
Telewizor i komunikatory w każdym pokoju.
Instalacja nowoczesnych instalacji hydraulicznych z centralnym systemem ciepłej wody.
Stolarka, okna i aluminium
Wysokiej jakości design drzwi frontowe dla każdego mieszkania.
Wysokiej jakości podwójne szyby i okna.
Elektryczne rolki we wszystkich głównych pokojach.
Magazyny elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych.
Przygotowanie silnika elektrycznego na wszystkich klapach.
Powłoki i wykończenia - Przestrzenie mieszkalne
Wysokowydajna ceramiczna kamionka o wymiarach 80 × 80 / 100 × 100.
Parkiet dostępny w pokojach.
Różne płytki.
Izolacja akustyczna i termiczna wzmocniona pomiędzy apartamentami.
Powłoka antypoślizgowa na balkonach i tarasach.
Łazienka
Wieszanie toalet z budynkiem w zbiorniku.
Wanna lub nowoczesny prysznic zgodnie z planem.
Zawory jakości (typ GHE lub równoważne).
Wysokiej jakości płytki ścienne i podłogowe.
Kuchnia
Nowoczesna kuchnia upscale w tym worktop i przechowywania.
Built-in zlewozmywak i design tap.
Kompletne przygotowanie sprzętu gospodarstwa domowego.
Penthouses
Prywatny taras dachowy z betonową płytą i pełną izolacją.
Wysokość pod sufitem do 3,90 m.
System automatyzacji domu (inteligentny dom).
Woda i gaz przybywają na taras.
Prywatny basen jest możliwy.
Przygotowanie do kuchni zewnętrznej.
Elektryczne okiennice we wszystkich pokojach.
Szklane listwy na tarasie.
Dodatkowe punkty energii elektrycznej.
Dekoracyjny projekt sufitów.
Sought- after lokalizacja, nowoczesny projekt i wysoki potencjał rozwoju w jednym z rozwijających się dzielnic Jerozolimy.
Inwestycja strategiczna
Odnowione sąsiedztwo z nową infrastrukturą i sklepami
Bliskość do tramwajowych i głównych centrów aktywności
Silny popyt na nowe mieszkania w ograniczonym obszarze gruntów
Potencjał znacznej nadwyżki w nadchodzących latach
Kupowanie na ulicy Borochov to zabezpieczenie twojej przyszłości i inwestowanie w rzadką lokalizację w Jerozolimie.
Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem jednego z najbardziej prestiżowych projektów Kiryat HaYovel.
Płatności:
Podpisane 15% (plus agencja i adwokat)
Saldo ma kluczowe dostawy w ciągu 5 lat bez indeksowania lub odsetek
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.