  4. Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation

Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation

Netivot, Izrael
od
$395,010

10
ID: 34767
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot
  • Adres
    Shivtei Israel

O kompleksie

nowy program w nowej dzielnicy netivot warunki płatności bez precedensu 3 lata budowy indeksowanie

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

