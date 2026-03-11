Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu mieszkaniowego w centrum miasta.
Projekt high-end - HaGalil 27 & Maccabi 25 / 27
Mieszkać w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany, doskonałej lokalizacji, cichej i zielonej, tylko rzut kamieniem:
Najlepsze szkoły
Centrum miasta i sklepy
Parki i przestrzenie zielone
Dzienny transport i usługi
3 Stojący sklep z budynkami
Architektura współczesna
Wyjątkowe apartamenty:
4 pokoje - ok. 96 m2 + ładny balkon
5 pokoi - ok. 131 m2 + hojny balkon
Jasne salony, duże okna, nowoczesne kuchnie.
Seminarium życia poszukiwane przez rodziny izraelskie & Francophone.
Po co tu inwestować?
• Prestiżowy adres w Raanana
• Wysokie dziedzictwo Projekt wartości
• Nieskazitelna jakość producenta
• Silny popyt na wynajem i odsprzedaż
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.