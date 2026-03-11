  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite

Raanana, Izrael
od
$1,53M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34223
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia Leva Raanana, nowego projektu mieszkaniowego w centrum miasta. Projekt high-end - HaGalil 27 & Maccabi 25 / 27 Mieszkać w jednej z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanany, doskonałej lokalizacji, cichej i zielonej, tylko rzut kamieniem: Najlepsze szkoły Centrum miasta i sklepy Parki i przestrzenie zielone Dzienny transport i usługi 3 Stojący sklep z budynkami Architektura współczesna Wyjątkowe apartamenty: 4 pokoje - ok. 96 m2 + ładny balkon 5 pokoi - ok. 131 m2 + hojny balkon Jasne salony, duże okna, nowoczesne kuchnie. Seminarium życia poszukiwane przez rodziny izraelskie & Francophone. Po co tu inwestować? • Prestiżowy adres w Raanana • Wysokie dziedzictwo Projekt wartości • Nieskazitelna jakość producenta • Silny popyt na wynajem i odsprzedaż

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$749,265
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanya, Izrael
od
$771,210
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf haut standing luxueux magnifique neuf projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,53M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Izrael
od
$843,315
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie, w nowym budynku wysokiej pozycji, na ulicy Mena - Designerski apartament 4 pokoje o powierzchni 107 m2, tylko na górze! - 7 / 9, - Słoneczna, południowo-zachodnia przestrzeń życiowa, - Nowoczesna kuchnia z centralną wysepką, - Piękny taras o powierz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Dzielnica mieszkaniowa Neuf en centre ville tres lumineux
Raanana, Izrael
od
$2,727
Centrum miasta. Nowy budynek. Cztery pokoje nigdy nie żyją. Piąta podłoga. Parkowanie. dostępne od czerwca 2026
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Apartament ten położony jest w jednym z najbardziej popularnych obszarów północnej ulicy Tel- Aviv, Ben Yehuda, znajduje się w poszukiwaniu środowiska miejskiego, w pobliżu morza, sklepów, transportu, kawiarni i ścieżek rowerowych. Sąsiedztwo, w samym środku odnowy architektonicznej dzięki p…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się