Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerozolima, Izrael
od
$904,134
5
ID: 34118
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Przeniesienie
Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 5 pokoi, składa się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter Projekt 9: Dostarczalne Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Niektóre przykłady cen: 3 pokoje 82m2, balkon 12m2 Cena: 2.884.000sh 4 pokoje, 83, 85 lub 94m2, balkon 12m2 Cena od 2.959.000sh 5 sztuk, i 6 sztuk również dostępne Ceny nie zawierają naszych opłat agencyjnych

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
