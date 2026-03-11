Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Nowy projekt w Kiryat Hayovel, apartamenty od 3 do 5 pokoi, składa się z 2 budynków o 20 piętrach i 2 z 9 pięter Projekt 9: Dostarczalne Grudzień 2026 Istniejące przestrzenie publiczne zostaną rozwinięte i przekształcone w zielone przestrzenie z nowych i szerokich chodników, Nowe centrum kultury, w tym cinematheque wzbogaci jakość życia mieszkańców projektu i mieszkańców Kiryat Hayovel. Niektóre przykłady cen: 3 pokoje 82m2, balkon 12m2 Cena: 2.884.000sh 4 pokoje, 83, 85 lub 94m2, balkon 12m2 Cena od 2.959.000sh 5 sztuk, i 6 sztuk również dostępne Ceny nie zawierają naszych opłat agencyjnych