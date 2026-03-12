  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rare rdj 4 pieces avec 140m2 jardin

$1,44M
ID: 34929
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Bait VeGan, 42

O kompleksie

Mały budynek z zaledwie 6 mieszkańców, winda i prywatny parking. Apartament 4 pokoje - 100 m2 z tarasem 56 m2 i prywatny ogród 96 m2 zarejestrowany w katastrze (Tabou). 3 orientacje, duży jasny salon z dużą kuchnią, 3 toalety, pokój Mamad, apartament z prysznicem, klimatyzacja. ?? 2 miejsca parkingowe Ponadto w apartamencie znajduje się niezależna jednostka o powierzchni około 35 m2 (2.5 pokoi) z prysznicem i kuchnią. Bezpośredni dostęp z ogrodu do jednostki. ⚠️ Apartament do renowacji w części

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
