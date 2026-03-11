  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,43M
;
4
ID: 34641
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shenkin, 4

O kompleksie

Na sprzedaż! Unikalny apartament dwupoziomowy w niedawno zachowanym budynku butikowym Pitch z wyboru, blisko ulicy Shenkin, w samym sercu Tel Awiwu Nowa linia tramwajowa jest zaledwie 2 minuty spacerem Powierzchnia mieszkalna 140 m2 80 m2 dachu prywatnego Położony w rzadkim i architektonicznie zaprojektowanym budynku Pierwotnie: 4 sypialnie + 2 łazienki Bieżąca konfiguracja: 3 sypialnie spali 2 łazienki 1 dodatkowa toaleta na górze Duży apartament rodzicielski stworzony przez połączenie dwóch części Nowy park publiczny będzie tuż przed budynkiem Piwnica: 2 piwnice Cena: ILS 10,900,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,43M
