Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw,
W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha
Przewidywana dostawa: Luty 2027
Dostępne typy
Apartamenty 2, 3 i 4 pokoje od 5.680.000NIS
Apartamenty w ogrodzie z prywatnym terenów zielonych
Penthouses z dużymi tarasami panoramicznymi
Przestronne tarasy oferujące naturalne światło
Usługi i sprzęt
Prestiżowa hala wejściowa i wyrafinowane obszary wspólne
Prywatny podziemny parking robotyczny
Harmonijny krajobraz terenu mieszkalnego
Nowoczesne technologie i materiały wysokiej klasy
Mocne strony
Premia lokalizacja: 5 minut spacerem od Yarkon Park, Tel Aviv Beach i Port
Rezydencja człowieka - ograniczona liczba apartamentów
Silny popyt na nieruchomości w sąsiedztwie i doskonały potencjał inwestycyjny
Usługi high-end zaprojektowane dla optymalnej jakości życia
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
