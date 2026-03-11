  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

od
$2,98M
Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Malachi, 9

O kompleksie

Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 pokoje od 5.680.000NIS Apartamenty w ogrodzie z prywatnym terenów zielonych Penthouses z dużymi tarasami panoramicznymi Przestronne tarasy oferujące naturalne światło Usługi i sprzęt Prestiżowa hala wejściowa i wyrafinowane obszary wspólne Prywatny podziemny parking robotyczny Harmonijny krajobraz terenu mieszkalnego Nowoczesne technologie i materiały wysokiej klasy Mocne strony Premia lokalizacja: 5 minut spacerem od Yarkon Park, Tel Aviv Beach i Port Rezydencja człowieka - ograniczona liczba apartamentów Silny popyt na nieruchomości w sąsiedztwie i doskonały potencjał inwestycyjny Usługi high-end zaprojektowane dla optymalnej jakości życia

