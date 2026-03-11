  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$971,850
;
10
ID: 34922
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Beit HaArava, 35

O kompleksie

Nowe mieszkanie w dzielnicy Arnona 3 sztuki 80 m2 Balkon 6 m2 Przechowywanie i parkowanie Zabezpieczony pokój (Mamad) Apartament rodzicielski Łazienka i toaleta Winda Widok panoramiczny

Jerusalem, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
