Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet boutique standing

Jerusalem, Izrael
od
$1,72M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34537
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Asher Viner

O kompleksie

Z przyjemnością zaprezentujemy nasz nowy ekskluzywny produkt w prestiżowej dzielnicy Arnona w Jerozolimie. W warsztacie "Bustan arnona" składają się tylko 6 pięter, w tym 22 apartamenty w budynku. Ostatni penthouse 4 pokoje 139m2 + 54,5m2 tarasów soucca. Wewnętrzny i zewnętrzny design został starannie zaprojektowany, aby zaoferować nowoczesny i wygodny styl życia, zachowując nienaruszony spokojnej i zielonej atmosfery w sąsiedztwie. Apartamenty są przestronne i jasne, z high-end wykończenia i stanu-of-sztuki udogodnienia. Penthouse posiada dwa miejsca parkingowe i podziemną piwnicę. Penthouse posiada ogromny taras Soucca, idealny do korzystania z panoramicznego widoku Jerozolimy Dzielnica Arnona jest idealnym miejscem dla rodzin, młodych par i profesjonalistów szukających spokoju i wygody. Arnona jest jednym z najbardziej popularnych dzielnic Jerozolimy. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by zaoferować ci wymarzony dom w jednej z najpiękniejszych dzielnic Jerozolimy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego ekskluzywnego produktu. Natychmiastowa dostawa

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
