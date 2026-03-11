Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet boutique standing

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Z przyjemnością zaprezentujemy nasz nowy ekskluzywny produkt w prestiżowej dzielnicy Arnona w Jerozolimie.
W warsztacie "Bustan arnona" składają się tylko 6 pięter, w tym 22 apartamenty w budynku.
Ostatni penthouse 4 pokoje 139m2 + 54,5m2 tarasów soucca.
Wewnętrzny i zewnętrzny design został starannie zaprojektowany, aby zaoferować nowoczesny i wygodny styl życia, zachowując nienaruszony spokojnej i zielonej atmosfery w sąsiedztwie. Apartamenty są przestronne i jasne, z high-end wykończenia i stanu-of-sztuki udogodnienia.
Penthouse posiada dwa miejsca parkingowe i podziemną piwnicę.
Penthouse posiada ogromny taras Soucca, idealny do korzystania z panoramicznego widoku Jerozolimy
Dzielnica Arnona jest idealnym miejscem dla rodzin, młodych par i profesjonalistów szukających spokoju i wygody.
Arnona jest jednym z najbardziej popularnych dzielnic Jerozolimy.
Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by zaoferować ci wymarzony dom w jednej z najpiękniejszych dzielnic Jerozolimy.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego ekskluzywnego produktu.
Natychmiastowa dostawa
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Rekreacja
