Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet boutique standing

Z przyjemnością zaprezentujemy nasz nowy ekskluzywny produkt w prestiżowej dzielnicy Arnona w Jerozolimie. W warsztacie "Bustan arnona" składają się tylko 6 pięter, w tym 22 apartamenty w budynku. Ostatni penthouse 4 pokoje 139m2 + 54,5m2 tarasów soucca. Wewnętrzny i zewnętrzny design został starannie zaprojektowany, aby zaoferować nowoczesny i wygodny styl życia, zachowując nienaruszony spokojnej i zielonej atmosfery w sąsiedztwie. Apartamenty są przestronne i jasne, z high-end wykończenia i stanu-of-sztuki udogodnienia. Penthouse posiada dwa miejsca parkingowe i podziemną piwnicę. Penthouse posiada ogromny taras Soucca, idealny do korzystania z panoramicznego widoku Jerozolimy Dzielnica Arnona jest idealnym miejscem dla rodzin, młodych par i profesjonalistów szukających spokoju i wygody. Arnona jest jednym z najbardziej popularnych dzielnic Jerozolimy. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, by zaoferować ci wymarzony dom w jednej z najpiękniejszych dzielnic Jerozolimy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego ekskluzywnego produktu. Natychmiastowa dostawa