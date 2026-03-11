  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Herbert samuel 34 projet aura

Dzielnica mieszkaniowa Herbert samuel 34 projet aura

Hadera, Izrael
od
$736,725
;
6
ID: 34917
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

W projekcie znanego promotora AURA. Aura, właściciel wielu mieszkań w mieście Hadera. Wszystkie sklepy i restauracje są na parterze! Soucca typ Mirpeset około 20 metrów z pięknym widokiem na morze! Tylko 50 metrów od stacji centralnej! Położony na 24 i ostatnie piętro! Planowana dostawa: 01 / 03 / 2026. Opłaty agencji: 1,8%.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Izrael
od
$457,710
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aszdod, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,58M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Herbert samuel 34 projet aura
Hadera, Izrael
od
$736,725
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,58M
Ten penthouse jest największym luksusem w Tel Awiwie, oferującym harmonijną mieszankę wyrafinowanego designu i uprzywilejowanej lokalizacji. W cichej ulicy w pobliżu Kikar HaMedina rezydencja ta oferuje łatwy dostęp do tętniących życiem kawiarni, przedszkoli i szkół pierwszej klasy, parków z…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy 9 sztuk 4 łazienki 5 toalet 517 m2 Bezpieczne schronienie (Mamad) i przechowywanie Ogród 310 m2 Wysokie wysokości sufitu Przestronne i jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Apartament 2 pokoje w Florentin / Neve Tsedek - Tel Aviv Elifelet 26 Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych budynków w Tel Awiwie, na granicy Neve Tsedek i w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy Florentin, ten dwupokojowy apartament oferuje eleganckie i wyrafinowane środowisko…
Agencja
Immobilier.co.il
