Dzielnica mieszkaniowa Bien agence

? Na sprzedaż - Odnowiony dom w Neve Dkalim, Ashkelon Uroczy dom na jednym poziomie 3 pokoje, powiększony w 4 pokoje, całkowicie odnowiony???? ✅ Land of 220 m2 ✅ Okręg strategiczny: przy wyjściu z miasta i w pobliżu nowej dzielnicy Ir Ayin ✅ Środowisko spokojne i rodzinne ✅ Idealny dla rodziny lub inwestycji Rzadka okazja w Ashkelon, do szybkiego zajęcia! ?? Aby uzyskać więcej informacji lub odwiedzić, skontaktuj się z nami teraz.