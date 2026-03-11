Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od Promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W nowym budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Piękny nowy i przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni 111 m2, z tarasem 11 m2. Prawdziwy klejnot oferujący wysokiej klasy usługi: • Oddzielna i w pełni ulepszona kuchnia • Silny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką • Dodatkowa łazienka • Ogrzewanie naziemne • Indywidualna klimatyzacja VRF w każdym pokoju • System Inteligentnego Domu • Prywatny parking podziemny • Jaskinia Wejście na początku kwietnia