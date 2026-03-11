Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od Promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot.
W nowym budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat.
Piękny nowy i przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni 111 m2, z tarasem 11 m2.
Prawdziwy klejnot oferujący wysokiej klasy usługi:
• Oddzielna i w pełni ulepszona kuchnia
• Silny pokój (Mamad)
• Apartament z łazienką
• Dodatkowa łazienka
• Ogrzewanie naziemne
• Indywidualna klimatyzacja VRF w każdym pokoju
• System Inteligentnego Domu
• Prywatny parking podziemny
• Jaskinia
Wejście na początku kwietnia
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja
