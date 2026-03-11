  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe

Jerusalem, Izrael
$2,916
6
ID: 34392
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Avital, 15

O kompleksie

W poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od Promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W nowym budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Piękny nowy i przestronny 4-pokojowy apartament o powierzchni 111 m2, z tarasem 11 m2. Prawdziwy klejnot oferujący wysokiej klasy usługi: • Oddzielna i w pełni ulepszona kuchnia • Silny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką • Dodatkowa łazienka • Ogrzewanie naziemne • Indywidualna klimatyzacja VRF w każdym pokoju • System Inteligentnego Domu • Prywatny parking podziemny • Jaskinia Wejście na początku kwietnia

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
