Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Na sprzedaż - Przestronna willa w dzielnicy Neve Hof, Rishon LeZion Idealna lokalizacja, blisko morza. Unikalny obiekt z ogrodem i prywatnym basenem, idealny do życia, inwestowania lub jako foot- to- ziemi. Rzadkie na rynku i szybko chwytać. Charakterystyka właściwości: • 5 głównych pokoi • 2 łazienki • 275 m2 zbudowany • 400 m2 ziemi • Niezależna obudowa na piętrze z osobnym wejściem (2.5 dodatkowych pokoi) • Idealny do dodatkowych dochodów - obecnie wynajmowane • Prywatny basen • Mamad (sejf) W pobliżu udogodnienia: • Blisko plaży • Sklepy, restauracje i kawiarnie • Parki i tereny zielone • Szkoły i podstawowe usługi • Dostępny transport publiczny • Spokojna, bezpieczna i przyjemna okolica