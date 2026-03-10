  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
$2,04M
8
ID: 34911
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Heil HaHimush

O kompleksie

Na sprzedaż - Przestronna willa w dzielnicy Neve Hof, Rishon LeZion Idealna lokalizacja, blisko morza. Unikalny obiekt z ogrodem i prywatnym basenem, idealny do życia, inwestowania lub jako foot- to- ziemi. Rzadkie na rynku i szybko chwytać. Charakterystyka właściwości: • 5 głównych pokoi • 2 łazienki • 275 m2 zbudowany • 400 m2 ziemi • Niezależna obudowa na piętrze z osobnym wejściem (2.5 dodatkowych pokoi) • Idealny do dodatkowych dochodów - obecnie wynajmowane • Prywatny basen • Mamad (sejf) W pobliżu udogodnienia: • Blisko plaży • Sklepy, restauracje i kawiarnie • Parki i tereny zielone • Szkoły i podstawowe usługi • Dostępny transport publiczny • Spokojna, bezpieczna i przyjemna okolica

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
Rekreacja

Realting.com
Udać się