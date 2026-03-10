Dzielnica mieszkaniowa Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Przestronna willa w dzielnicy Neve Hof, Rishon LeZion
Idealna lokalizacja, blisko morza. Unikalny obiekt z ogrodem i prywatnym basenem, idealny do życia, inwestowania lub jako foot- to- ziemi. Rzadkie na rynku i szybko chwytać.
Charakterystyka właściwości:
• 5 głównych pokoi
• 2 łazienki
• 275 m2 zbudowany
• 400 m2 ziemi
• Niezależna obudowa na piętrze z osobnym wejściem (2.5 dodatkowych pokoi)
• Idealny do dodatkowych dochodów - obecnie wynajmowane
• Prywatny basen
• Mamad (sejf)
W pobliżu udogodnienia:
• Blisko plaży
• Sklepy, restauracje i kawiarnie
• Parki i tereny zielone
• Szkoły i podstawowe usługi
• Dostępny transport publiczny
• Spokojna, bezpieczna i przyjemna okolica
Lokalizacja na mapie
Riszon le-Cijjon, Izrael
Rekreacja
