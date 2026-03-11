  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Aszdod, Izrael
$561,165
5
ID: 34573
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Zalman Aran, 13

O kompleksie

Przeniesienie
Stop Case: 4 pokojowe mieszkanie w Ashdod w niepokonanej cenie. W samym sercu dzielnicy "Dalet", budynek z windą, blisko wszystkiego... Już wynajęty na 4200 szekli (opłacalność 3,75%). Wszędzie wokół znajdują się budynki, które zostały odnowione w "Tama 38": dodając taras, pokój i kompletne spustoszenie i modernizacja. I w tym przypadku istniejący apartament może stać się 5 pokoi z tarasem, w luksusowym budynku z marmuru!!!

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,58M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$1,22M
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a hertzilya investissement
Ramat HaSharon, Izrael
od
$924,825
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable
Aszdod, Izrael
od
$561,165
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
4 nowoczesne pokoje, Rue Montefiore, Tel Aviv Położony w samym sercu dzielnicy transformacyjnej Montefiore, ten apartament cieszy się strategiczną lokalizacją, w pobliżu Azrieli, metra i wszystkich udogodnień. Dynamiczny, nowoczesny i rozwijający się sektor, zapewniający szybki dostęp do ce…
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$937,365
W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Rasco w Jerozolimie, odkryj ten piękny apartament o powierzchni 67 m2, położony na 1 piętrze budynku całkowicie odnowiony po TAMA z windą Szabat. Jasny salon z częściowo oddzieloną kuchnią otwiera się bezpośrednio na piękny ogrodzony ogród o powierzchni o…
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$648,945
Wyjątkowy przypadek, którego nie należy przegapić agamim, mały budynek o 2 piętrach, rdj 4 p od 104 m2 + ogród o powierzchni 200 m2, piwnica i parking - Jesteś w drodze. super prosponder inwestycji lub siedlisk BUDOWANIE 2 LAT
