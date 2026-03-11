  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Hadera, Izrael
od
$1,27M
;
6
ID: 34075
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

BZH Śnisz o domu z ogrodem w cichej i blisko udogodnień i Beth 'Hamad? Oto i ona! RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyjątkowy, rzadki produkt: - Przestronny dom 5 pokoi 140 m2, na dzia? ce 330 m2, - Duży i piękny zielony ogród krajobrazowy, - Duży salon z widokiem na słoneczny taras z widokiem na południowy wschód, z pergolą, - Piękna otwarta i jasna kuchnia, - luksusowy apartament z łazienką, jak w hotelu! - Duży, bezpieczny pokój (Mamad), - Klimatyzacja w każdym pokoju, - W sumie 2 łazienki i 2 toalety, - Możliwość zbudowania dodatkowych 40 m2 na dachu! - Dodatkowy pokój w ogrodzie, który może być używany jako biuro lub pokój gościnny, - 2 prywatne miejsca parkingowe. Ten dom został całkowicie odnowiony z pięknych materiałów: można żyć bezpośrednio! Lokalizacja w cichej ulicy i kilka minut od Mall Mixx, supermarket, restauracje, autobusy i francuskojęzyczny Beth 'Hamad! Wielka szansa! Skontaktuj się z nami: Ra 'hel Benguigui, RE / MAX Hadera. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
