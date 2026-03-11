  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Harish
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite

Harish, Izrael
od
$332,310
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34236
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasteczko
    Harish

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i sklepów, projekt ten będzie również obejmować galerię handlową znajdującą się w najlepszej części miasta. Harish, zaledwie 45 minut od Tel Awiwu, 40 minut od Hajfy i 30 minut od Kfar Saba i Raanana, jest dziś najmłodszym i najbardziej obiecującym miastem Izraela. W naturalnych lasach i z bezpośrednim dostępem do autostrady ma obecnie 20 000 mieszkańców i osiągnie 60 000 do 2026 r. Szczegółowy projekt: Nowoczesny kompleks 7 pięter, którego dostawa jest planowana w ciągu 5 lat. Tylko 2 apartamenty nad galerią: • 2 pokoje 47,5 m2 bez balkonu - od 1 008 900 • 2 pokoje 47,5 m2 z balkonem 5,5 m2 - od 1 060 000 do 1 piętro Warunki płatności są bardzo korzystne dla naszych pierwszych klientów: • 7% przy podpisywaniu umowy • 18% po uzyskaniu zezwolenia w ciągu 1 roku • 75% przy dostarczaniu kluczy Nie przegap tej wyjątkowej okazji!

Lokalizacja na mapie

Harish, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,38M
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied
Netanya, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Hadera, Izrael
od
$874,665
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,85M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$332,310
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
DLA SPRZEDAŻY - PRAWDOPODOBIEŃSTWO Kyriat Hayovel - Projekt 2.5 szt. 64 m2 2 tarasy - 5,5 m2 każdy Parking Mahsan Dostawa w ciągu 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Dzielnica mieszkaniowa Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Hadera, Izrael
od
$1,32M
BZH Szukasz domu rodzinnego, dobrze położony, z wysokiej klasy usług? RE / MAX Hadera, Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Haotsar, na prywatnej ulicy poszukiwanej: - dom 6 pokoi całkowicie odnowiony! - powierzchnia mieszkalna 180 m2, - działkę 250 m2, przestron…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$526,680
mieszkanie 4 szt. dipri 3. piętro gage view dobrze utrzymane projekt jakości tylko 2 do wyrównania
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się