Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux

Jednopiętrowy penthouse bardzo dobrze położony o powierzchni 150m2 z tarasem 70m2 na tym samym poziomie na piątym piętrze z windą, która przybywa bezpośrednio w mieszkaniu. Piękny widok na mieszkanie, bardzo duże okno zatoki, bardzo jasne i ciche tylko kroki od Teatru Habima i Dizengoff Street. Bardzo ładna wysokość pod sufitem Parking