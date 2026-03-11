  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme grand spacieux

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,02M
;
5
ID: 34597
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Eliyahu Sapir, 7

O kompleksie

Jednopiętrowy penthouse bardzo dobrze położony o powierzchni 150m2 z tarasem 70m2 na tym samym poziomie na piątym piętrze z windą, która przybywa bezpośrednio w mieszkaniu. Piękny widok na mieszkanie, bardzo duże okno zatoki, bardzo jasne i ciche tylko kroki od Teatru Habima i Dizengoff Street. Bardzo ładna wysokość pod sufitem Parking

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

