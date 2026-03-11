  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite

Jerusalem, Izrael
od
$893,475
;
6
ID: 34046
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Tabaliya

O kompleksie

Projekt Adéret Jerozolima Położony w sercu nowej dzielnicy Givat HaMatos, projekt Adéret Jerozolima stanowi rzadką okazję do życia w nowoczesnym i rodzinnym otoczeniu w Jerozolimie. Jest to pierwszy projekt zbudowany w tym obszarze, symbol odnowy i wizji tego nowego sąsiedztwa. Adéret Jerozolima opiera się na wartościach wspólnoty, tolerancji, kibicowania i witalności, dla izraelskiego, syjonistycznego i współczesnego doświadczenia życiowego.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Rekreacja

