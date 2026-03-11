Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na 3 Zion Boulevard Street, prestiżowy i bardzo poszukiwany adres.
Unikalne, przestronne, jasne i piękne mieszkanie!
Na piątym piętrze apartament ten cieszy się doskonałym ruchem na czterech osiach!
5-pokojowe mieszkanie z wielkim potencjałem i idealnym rozwiązaniem.
Powierzchnia wybudowana 146,5 m2 * (brutto).
Dodaje się balkon o powierzchni 12 m2.
I przedsionek o powierzchni 9 m2.
Decyzja Komitetu podjęta!
Intymny luksusowy budynek tylko 6 apartamentów.
Dwa standardowe miejsca parkingowe w piwnicy.
Bezpośrednia winda.
Schronisko.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.