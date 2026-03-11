  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,95M
;
10
ID: 34214
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Sderot HaZionut, 3

O kompleksie

Na 3 Zion Boulevard Street, prestiżowy i bardzo poszukiwany adres. Unikalne, przestronne, jasne i piękne mieszkanie! Na piątym piętrze apartament ten cieszy się doskonałym ruchem na czterech osiach! 5-pokojowe mieszkanie z wielkim potencjałem i idealnym rozwiązaniem. Powierzchnia wybudowana 146,5 m2 * (brutto). Dodaje się balkon o powierzchni 12 m2. I przedsionek o powierzchni 9 m2. Decyzja Komitetu podjęta! Intymny luksusowy budynek tylko 6 apartamentów. Dwa standardowe miejsca parkingowe w piwnicy. Bezpośrednia winda. Schronisko.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
