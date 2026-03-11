Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
$1,21M
2
ID: 34209
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Antigonus, 7

Na sprzedaż w rue Antigonus exclusivite, w pobliżu parku hayarkon i kikar Milano Doskonałe 3 pokoje o powierzchni 62m2 + 10 m2 balkon Położony na 4 piętrze budynku obecnie odnawiane. 6 miesięcy. 2 sypialnie i łazienka. Decage widok i bardzo jasne.

Tel-Awiw, Izrael
