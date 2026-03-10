Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Idealny plan i bardzo przestronne
5 sztuk - 135 m2
Łazienka dla dzieci
W głównym apartamencie: prysznic + garderoba
W pełni odnowiona kuchnia high-end
3 toalety
Letnia kuchnia z barbecue i winiarnia na tarasie
4 tarasy - 60 m2 łącznie, z otwartym widokiem na morze
Parking w Tabou
Bezpieczny pokój (mamad)
Elastyczne wejście
Możliwość oszałamiających płatności do jednego roku
Idealna lokalizacja:
✅ 1 minut spacerem od morza i promenady
✅ Szkoły i przedszkola
✅ Transport publiczny i linia tramwajowa
✅ Parki zielone i place zabaw
✅ Supermarket i synagoga ✡️✅ Popularne restauracje i kawiarnie ☕Luksusowe i wygodne życie w sercu Bat Yam!
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
