Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Idealny plan i bardzo przestronne 5 sztuk - 135 m2 Łazienka dla dzieci W głównym apartamencie: prysznic + garderoba W pełni odnowiona kuchnia high-end 3 toalety Letnia kuchnia z barbecue i winiarnia na tarasie 4 tarasy - 60 m2 łącznie, z otwartym widokiem na morze Parking w Tabou Bezpieczny pokój (mamad) Elastyczne wejście Możliwość oszałamiających płatności do jednego roku Idealna lokalizacja: ✅ 1 minut spacerem od morza i promenady ✅ Szkoły i przedszkola ✅ Transport publiczny i linia tramwajowa ✅ Parki zielone i place zabaw ✅ Supermarket i synagoga ✡️✅ Popularne restauracje i kawiarnie ☕Luksusowe i wygodne życie w sercu Bat Yam!