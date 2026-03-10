  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable

Bat Jam, Izrael
od
$1,80M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34901
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Masarik

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Idealny plan i bardzo przestronne 5 sztuk - 135 m2 Łazienka dla dzieci W głównym apartamencie: prysznic + garderoba W pełni odnowiona kuchnia high-end 3 toalety Letnia kuchnia z barbecue i winiarnia na tarasie 4 tarasy - 60 m2 łącznie, z otwartym widokiem na morze Parking w Tabou Bezpieczny pokój (mamad) Elastyczne wejście Możliwość oszałamiających płatności do jednego roku Idealna lokalizacja: ✅ 1 minut spacerem od morza i promenady ✅ Szkoły i przedszkola ✅ Transport publiczny i linia tramwajowa ✅ Parki zielone i place zabaw ✅ Supermarket i synagoga ✡️✅ Popularne restauracje i kawiarnie ☕Luksusowe i wygodne życie w sercu Bat Yam!

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Aszdod, Izrael
od
$1,35M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,80M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,01M
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Jam, Izrael
od
$1,80M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Dzielnica mieszkaniowa Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Izrael
od
$1,21M
W dzielnicy Ganim Bet d Eilat w słynnej rezydencji Aquarelle, na skraju pustyni, i czerwone morze w butiku budynku, Domek w Garden Rez na sprzedaż z widokiem na dolinę. Budynek ten składa się z 2 poziomów, d 1 Garden Rez z prywatnym wejściem 140 m2 powierzchni Siedziba pełnej stopy z ogrodem…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,389
Do wynajęcia - Nowy Budynek Piękny i nowoczesny apartament w nowym budynku o wysokim stanie, dostępny na początku stycznia. Szczegóły własności: 3 pokoje (2 sypialnie + pokój dzienny) Balkon Nowy budynek Jasny apartament z dobrze przemyślany układ Cena: 14,000 Skontaktuj się z nami n…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się