  Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux

Raanana, Izrael
od
$3,42M
;
5
ID: 34172
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Herzl

O kompleksie

Bardzo ładny apartament o powierzchni 200 m2. 5 pokoi. Jeden apartament dwupoziomowy z łazienką. Bardzo duży salon 5 m wysoki sufit. duży taras z salonu i jadalni. Nowoczesna kuchnia z ilotem. Parkiet w pokojach. Na podłodze basenu i duży taras. mamad / 2 miejsca parkingowe.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

