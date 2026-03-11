Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Ramat Gan - Mieszkalne serce Grand Tel- Aviv
Zaledwie kilka minut od Tel Awiwu miasto Ramat Gan uosabia doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnością, naturą i jakością życia.
Jest to uprzywilejowany cel zarówno dla rodzin, jak i inwestorów, oferujący ciche środowisko mieszkalne w bezpośrednim sąsiedztwie centrum gospodarczego Izraela.
Ramat Gan jest siedzibą największej dzielnicy biznesowej w kraju, Tel Aviv Stock Exchange (Boursea District), gdzie znajdują się główne banki, firmy ubezpieczeniowe i międzynarodowe wieże biznesowe.
Miasto rozwija się, napędzane przez liczne projekty odnowy miejskiej (Tama 38, Pinoui Binoui) i high-end rezydencje.
Dzięki swoim hojnym, zielonym przestrzeniom, takim jak Ramat Gan National Park, nowoczesnej infrastrukturze oraz bezpośredniemu połączeniu z głównymi osiami (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), miasto oferuje idealne warunki do życia dla osób poszukujących komfortu, bliskości i rentowności.
PROJEKT - UZIEL 13- 15
Położony w samym sercu spokojnej i centralnej dzielnicy Ramat Gan, Uziel 13- 15 to wyjątkowy projekt mieszkaniowy opracowany przez Kardana Nadlana, jednego z największych deweloperów Izraela.
Program ten składa się z luksusowej wieży i dwóch budynków butikowych, łączących nowoczesny design, hojne tomy i high-end wykończenia.
Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jak również minipenthouses i penthouses, wyposażone są w duże tarasy z otwartym widokiem na Gush Dan.
Dzięki strategicznej lokalizacji projekt ma bezpośredni dostęp do tramwaju i głównych dróg łączących Tel- Awiw, Givatayim i Petah Tikva.
WZMOCNIENIE PROJEKTU
• Centralna i spokojna lokalizacja w sercu Ramat Gan
• Natychmiastowa bliskość tramwajów i głównych osi
• Nowoczesna architektura i nowoczesny design (drewno i zieleń)
• Projektowanie lobby, wyposażona siłownia i luksusowe wykończenia
• Otwarty widok na Gush Dan
• Jasne apartamenty z dużymi tarasami
• Specyfikacje techniczne wysokiego poziomu
WARUNKI PŁATNOŚCI
• 20% przy podpisywaniu umowy
• 80% cztery miesiące przed dostawą
• Bez alawatu kablańskiego (promotor pożyczek)
• Ramka indeksująca: 3% rocznie łącznie, wspierane przez promotora
Lokalizacja na mapie
Ramat Gan, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
