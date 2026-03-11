  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ramat Gan
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Ramat Gan, Izrael
od
$1,00M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34296
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Ramat Gan
  • Adres
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ramat Gan - Mieszkalne serce Grand Tel- Aviv Zaledwie kilka minut od Tel Awiwu miasto Ramat Gan uosabia doskonałą równowagę pomiędzy nowoczesnością, naturą i jakością życia. Jest to uprzywilejowany cel zarówno dla rodzin, jak i inwestorów, oferujący ciche środowisko mieszkalne w bezpośrednim sąsiedztwie centrum gospodarczego Izraela. Ramat Gan jest siedzibą największej dzielnicy biznesowej w kraju, Tel Aviv Stock Exchange (Boursea District), gdzie znajdują się główne banki, firmy ubezpieczeniowe i międzynarodowe wieże biznesowe. Miasto rozwija się, napędzane przez liczne projekty odnowy miejskiej (Tama 38, Pinoui Binoui) i high-end rezydencje. Dzięki swoim hojnym, zielonym przestrzeniom, takim jak Ramat Gan National Park, nowoczesnej infrastrukturze oraz bezpośredniemu połączeniu z głównymi osiami (Ayalon, Route 4, Route 6, Red Tramway), miasto oferuje idealne warunki do życia dla osób poszukujących komfortu, bliskości i rentowności. PROJEKT - UZIEL 13- 15 Położony w samym sercu spokojnej i centralnej dzielnicy Ramat Gan, Uziel 13- 15 to wyjątkowy projekt mieszkaniowy opracowany przez Kardana Nadlana, jednego z największych deweloperów Izraela. Program ten składa się z luksusowej wieży i dwóch budynków butikowych, łączących nowoczesny design, hojne tomy i high-end wykończenia. Apartamenty od 2 do 5 pokoi, jak również minipenthouses i penthouses, wyposażone są w duże tarasy z otwartym widokiem na Gush Dan. Dzięki strategicznej lokalizacji projekt ma bezpośredni dostęp do tramwaju i głównych dróg łączących Tel- Awiw, Givatayim i Petah Tikva. WZMOCNIENIE PROJEKTU • Centralna i spokojna lokalizacja w sercu Ramat Gan • Natychmiastowa bliskość tramwajów i głównych osi • Nowoczesna architektura i nowoczesny design (drewno i zieleń) • Projektowanie lobby, wyposażona siłownia i luksusowe wykończenia • Otwarty widok na Gush Dan • Jasne apartamenty z dużymi tarasami • Specyfikacje techniczne wysokiego poziomu WARUNKI PŁATNOŚCI • 20% przy podpisywaniu umowy • 80% cztery miesiące przed dostawą • Bez alawatu kablańskiego (promotor pożyczek) • Ramka indeksująca: 3% rocznie łącznie, wspierane przez promotora

Lokalizacja na mapie

Ramat Gan, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$467,115
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
Dzielnica mieszkaniowa Toit prive
Jerusalem, Izrael
od
$2,90M
Dzielnica mieszkaniowa Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Hadera, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$987,525
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Ramat Gan, Izrael
od
$1,00M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,24M
Mordecai Khayat prezentuje nowy wyjątkowy projekt w Holyland - Jerozolima Wspaniały widok na miasto Jerozolima Na wzniesionym wzgórzu z widokiem na wspaniałe krajobrazy Jerozolimy, kompleks mieszkalny Holyland, podpisany przez jednego z najlepszych budowniczych Izraela. Ikona projektu arch…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Nowy projekt - Rue Daniel - BAT YAM W centrum Bat Yam, w sercu zielonej i rozwijającej się dzielnicy Budowa jest w toku, Budynek będzie zawierał od 2 do 4 pokojowe apartamenty, z wysokim poziomie wykończenia i wyrafinowany design. Projekt koncentruje się na jakości budowy, luksusowym lob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
Na sprzedaż, 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w centrum i poszukiwane po obszarze Tel Awiwu, Blisko sklepów, kawiarni i transportu. Apartament 50 m2 na 2 piętrze (wysokie 2 piętro) w ostatnim budynku około 5 lat. W apartamencie znajduje się bezpieczna sypialnia (Mamad), jasny salon i fu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się