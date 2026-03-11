Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Unikalny duplex 5 pokoi w samym sercu Tel Awiwu - Bofrachehov
Położony w pobliżu plaży i tętniące życiem ulice dzielnicy Bofrachehov, ten duplex oferuje idealne środowisko życia między dynamiką miejską i spokojem.
5 sztuk
4 pokoje
2 łazienki
3 toalety
4 i 5 piętro
135 m2 powierzchnia mieszkalna + 58 m2 taras
Parking
Jaskinia
Cena: 11,500,000 Nis
Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę!
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.