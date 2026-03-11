Dzielnica mieszkaniowa Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

  1. Realting.com
ID: 34635
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff

O kompleksie

Unikalny duplex 5 pokoi w samym sercu Tel Awiwu - Bofrachehov Położony w pobliżu plaży i tętniące życiem ulice dzielnicy Bofrachehov, ten duplex oferuje idealne środowisko życia między dynamiką miejską i spokojem. 5 sztuk 4 pokoje 2 łazienki 3 toalety 4 i 5 piętro 135 m2 powierzchnia mieszkalna + 58 m2 taras Parking Jaskinia Cena: 11,500,000 Nis Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

