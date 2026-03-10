  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre

Dzielnica mieszkaniowa Au centre

Jerozolima, Izrael
od
$548,625
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34897
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Jaffa, 33 Mikes Place Jerusalem

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Centrum miasta, w cichej i malowniczej małej ślepej uliczce, mieszkanie 2 pokoje dwuosobowe, 38 m2, pokój dzienny z aneksem kuchennym; na górze: 1 sypialnia, łazienka z WC. Klimatyzacja, dobry stan, wynajem 4100 nis Cena: 1,750,000 nis.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,39M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,38M
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$861,185
Dzielnica mieszkaniowa Propriete historique unique au coeur du quartier juif
Jerozolima, Izrael
od
$43,89M
Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
W dzielnicy Beit Hakerem (Yeffe Nof), wyjątkowy budynek mieszkalny tylko 6 apartamentów, duży 6.5 P single na górze, 4 wystawa, z dużym mieszkalnym pokoju jadalnia - balkon; winda bezpośrednio obsługująca główny pokój, apartament master, pełna dostępność, mama i parking. Urocze mieszkanie do…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Odkryj ten piękny apartament położony na bulwarze Tel Hai w Ashdod, oferując wyjątkowe środowisko życia i rzadki potencjał na rynku. ✔️ 3 jasne pokoje ✔️ Wyjątkowy taras o powierzchni 100 m2 z widokiem na bulwar ✔️ 2 sypialnie w tym bezpieczny pokój (Mamad) ✔️ 2 prysznice i 2 toalety - opty…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Doskonała oferta w nowym budynku Blisko lekkiego tramwaju, z pięknym widokiem Piękny taras Blisko wszystkich sklepów To okazja, by nikt jej nie przegapił!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się