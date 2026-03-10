  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf

Jerozolima, Izrael
od
$736,725
;
3
Zostawić wniosek
ID: 34758
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Avraham Stern, 51

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - PRAWDOPODOBIEŃSTWO Kyriat Hayovel - Projekt 2.5 szt. 64 m2 2 tarasy - 5,5 m2 każdy Parking Mahsan Dostawa w ciągu 8 miesięcy

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Aszdod, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$837,045
Dzielnica mieszkaniowa Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Aszkelon, Izrael
od
$890,340
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,72M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,88M
Na sprzedaż Talpiot Nord - Penthouse 6 pokoje o powierzchni ok. 180 m2 i balkon o powierzchni 40 m2 z widokiem na Wzgórze Świątynne Nowe, zaprojektowane do wysokich i jasnych standardów 4 kierunki powietrza 4 łazienki parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Dzielnica mieszkaniowa 4 pieces neuf avec double terrasse amp vue panoramique mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$2,978
NOWY NA RYNKU! W bardzo poszukiwanym obszarze Mekor Haim, w pobliżu Baka, kilka minut od centrum handlowego Hadar, w odległości krótkiego spaceru od promenady HaMesila Park i naprzeciwko sklepów i supermarketów Talpiot. W nowym budynku butikowym z prestiżowym holem i windami Shabbat. Wspa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Na sprzedaż - Przestronne 5 pokoi w Agamim z widokiem na jezioro Odkryj ten piękny apartament 5-pokojowy w poszukiwanej okolicy Agamim, o powierzchni 123 m2. ✅ Oszałamiające widoki na jezioro ✅ Jasny i przestronny salon ✅ Szeroki korytarz obsługujący pokoje ✅ Parking prywatny ✅ Budynek prom…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się