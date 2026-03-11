  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
;
7
ID: 34464
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bograshov, 21 Teawei

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
Apartament 3 pokoje - 63 m2 Przyjemny balkon cieszyć się atmosferę tel- aviienne Położony na 1 piętrze (budynek bez windy) Obecność bezpiecznego schronienia (miklat) w budynku Całkowicie odnowiony przez architekta wnętrz: high-end wykończenia i optymalizacja przestrzeni Rzadkie i ekskluzywne nieruchomości, idealne do głównej rezydencji lub prestiżowej inwestycji, dzięki wyjątkowej lokalizacji. Cena do pobrania: 4 750 000

Tel-Awiw, Izrael
