Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Na sprzedaż - Wspaniały 4 pokojowy apartament na drugiej linii morza, z widokiem na morze. Położony na 3 piętrze na 6, ten jasny apartament 100 m2 posiada taras 14 m2, mamada, 2 łazienki, 2 toalety i piękny balkon kąpany w świetle. Idealnie położony, kilka minut spacerem od morza i promenady, w pobliżu sklepów, supermarketów, restauracji i modnych kawiarni, szkół i żłobków, a także transportu publicznego. Żywa, wygodna i przyjemna okolica, idealna dla całej rodziny lub jako inwestycja wysokiej jakości.