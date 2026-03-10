  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Bat Jam, Izrael
od
$971,850
;
10
ID: 34849
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

Na sprzedaż - Wspaniały 4 pokojowy apartament na drugiej linii morza, z widokiem na morze. Położony na 3 piętrze na 6, ten jasny apartament 100 m2 posiada taras 14 m2, mamada, 2 łazienki, 2 toalety i piękny balkon kąpany w świetle. Idealnie położony, kilka minut spacerem od morza i promenady, w pobliżu sklepów, supermarketów, restauracji i modnych kawiarni, szkół i żłobków, a także transportu publicznego. Żywa, wygodna i przyjemna okolica, idealna dla całej rodziny lub jako inwestycja wysokiej jakości.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
