  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
;
5
ID: 34462
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yodfat, 2

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
Idealnie usytuowany w samym sercu Tel Awiwu, na prestiżowej ulicy Dizengoff, na skrzyżowaniu ulic Jabotinsky i Bazel, jeden z najbardziej popularnych obszarów miasta, znany z kawiarni, sklepów i niepowtarzalnej atmosfery. Mieszkanie w niedawno odnowionym budynku w ramach projektu TAMA 38, 2 pokoje, 51 m2 Balkon: 6 m2 z widokiem na tył, cichy 6 piętro z windą Z pomieszczeniem ochrony (Mamad) Rzadka nieruchomość, która łączy centralne położenie, ciche i nowoczesne udogodnienia. Nowa cena: 3,750,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
