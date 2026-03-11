Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Idealnie usytuowany w samym sercu Tel Awiwu, na prestiżowej ulicy Dizengoff, na skrzyżowaniu ulic Jabotinsky i Bazel, jeden z najbardziej popularnych obszarów miasta, znany z kawiarni, sklepów i niepowtarzalnej atmosfery.
Mieszkanie w niedawno odnowionym budynku w ramach projektu TAMA 38,
2 pokoje, 51 m2
Balkon: 6 m2 z widokiem na tył, cichy
6 piętro z windą
Z pomieszczeniem ochrony (Mamad)
Rzadka nieruchomość, która łączy centralne położenie, ciche i nowoczesne udogodnienia.
Nowa cena: 3,750,000
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
