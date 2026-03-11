  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Izrael
od
$752,400
;
7
ID: 34534
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Ussishkin, 19

O kompleksie

Français Français
Apartament z bardzo przestronnym, bardzo klarowny i całkowicie niezakłócony widok Situe ma dwa kroki od Kikar i plaży Doskonałe mieszkanie do mieszkania lub inwestycji

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Izrael
od
$395,010
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,96M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,55M
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$2,48M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aszdod, Izrael
od
$830,775
DLA SPRZEDAŻY - 4 pokoje w samym sercu Ashdod - Rue Rogozin W niedawnej i popularnej rezydencji, odkryj ten piękny 4-pokojowy apartament idealnie położony na głównej i centralnej ulicy Ashdod. O powierzchni 122 m2 + 14 m2 tarasu, znajduje się na 1 piętrze z 4 windami, w tym z Shabbat. Apa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Raanana, Izrael
od
$1,75M
W centrum Raanana. Dwupoziomowe mieszkanie na trzecim piętrze. Salon Immense. Typowe mieszkanie, dużo uroku. Widok na park. Street prosi o wiele. Parkowanie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
mini penthouse 4.5 pokoje z tarasem 27m2. piwnica i 2 miejsca parkingowe. siłownia bez budynku, 2 kroki od jeziora
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
