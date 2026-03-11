Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat

Na sprzedaż, 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w centrum i poszukiwane po obszarze Tel Awiwu, Blisko sklepów, kawiarni i transportu. Apartament 50 m2 na 2 piętrze (wysokie 2 piętro) w ostatnim budynku około 5 lat. W apartamencie znajduje się bezpieczna sypialnia (Mamad), jasny salon i funkcjonalny układ. Posiada taras o powierzchni 27.5 m2 L oferujący prawdziwą przestrzeń na zewnątrz. Dwa kierunki (Zachód i Południe) zapewniają doskonałą jasność. Miejsce parkingowe uzupełnia nieruchomość. Środowisko jest dynamiczne, mieszkaniowe i docenione za jakość życia i inwestycji. Zażądana cena: 3.900,000.