  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,60M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34486
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Frishman, 37

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament ten położony jest na ulicy Frishman, w odległości minuty spacerem od morza, w wyjątkowej lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. Bardzo poszukiwana ulica oferuje natychmiastowy dostęp do plaż, kawiarni, restauracji i prestiżowych hoteli, a jednocześnie pozostają przyjemne do życia. W odnowionym budynku z miklatem, 3-pokojowe mieszkanie rozwija hojną powierzchnię 95 m2. Położony na 6 piętrze z windą, cieszy się trzy kierunki na północ, zachód i południe, zapewniając piękną jasność. Kryty taras oferuje częściowy widok na morze. Rzadkie nieruchomości, idealne do głównego zamieszkania, stóp do ziemi lub inwestycji dziedzictwa.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$846,450
Dzielnica mieszkaniowa Ideal comme investissement ou residence principale
Nahariya, Izrael
od
$312,873
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Baka ramat baka
Jerusalem, Izrael
od
$1,850
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,60M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,14M
Lokalizacja Uprzywilejowane, w pobliżu plaży królewskiej Hotelt tylko kilka kroków od morza. 6 Floor Shop projekt z wysokiej klasy i luksusowe usługi. Ekologiczna konstrukcja. widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego mieszkania. powierzchnie apartamentów są …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$924,825
BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Izrael
od
$652,080
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywne 4 pokojowe mieszkanie w prestiżowym kompleksie SOHO! - Wewnątrz bardzo poszukiwanego nowoczesnego kompleksu, ponad francuskojęzycznym Beth Wolhamad z Hadery, - 4 elementy dobrze ułożone o powierzchn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się