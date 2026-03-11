Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
Nie będziesz musiał inwestować ani jednego szekela w ten dom! Wejdź, ciesz się i bądź uwiedziony luksusem, który oferuje!
Dział francuskojęzyczny RE / MAX Hadera Ra
Piękny jasny dom o powierzchni 160 m2 zbudowany na działce 250 m2 w jednej z najpiękniejszych ulic w dzielnicy Haotsar!
Charakterystyka:
⭐️ Dom rodzinny z 5 pokojami,
⭐️ Duża nowa kuchnia i design z dużą ilością przechowywania i bar marmurowy!
⭐️ Ostrożnie ogród z tyłu z drzewami owocowymi,
⭐️ Duży salon, zabezpieczony na parterze,
⭐️ 3 sypialnie na górze, w tym luksusowy apartament z zamkniętym tarasem,
⭐️ Ostatnie renowacje zostały przeprowadzone z wysokiej klasy materiałów standardowych,
⭐️ Szybki dostęp do stacji kolejowej i autostrad 2 i 4.
⭐️ Obok Yehoshua Park, szkoły, gemy i kilka minut od udogodnień centrum miasta.
Wyrafinowany dom rodzinny do dorastania dzieci w środowisku, w którym dobrze jest żyć!
Wyjątkowa cena!
Więcej informacji:
Raphel Benguigui,
Twój agent nieruchomości,
Francuski Departament RE / MAX Hadera.
Licencja nr 313736
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.