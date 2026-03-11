Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

BZH Nie będziesz musiał inwestować ani jednego szekela w ten dom! Wejdź, ciesz się i bądź uwiedziony luksusem, który oferuje! Dział francuskojęzyczny RE / MAX Hadera Ra Piękny jasny dom o powierzchni 160 m2 zbudowany na działce 250 m2 w jednej z najpiękniejszych ulic w dzielnicy Haotsar! Charakterystyka: ⭐️ Dom rodzinny z 5 pokojami, ⭐️ Duża nowa kuchnia i design z dużą ilością przechowywania i bar marmurowy! ⭐️ Ostrożnie ogród z tyłu z drzewami owocowymi, ⭐️ Duży salon, zabezpieczony na parterze, ⭐️ 3 sypialnie na górze, w tym luksusowy apartament z zamkniętym tarasem, ⭐️ Ostatnie renowacje zostały przeprowadzone z wysokiej klasy materiałów standardowych, ⭐️ Szybki dostęp do stacji kolejowej i autostrad 2 i 4. ⭐️ Obok Yehoshua Park, szkoły, gemy i kilka minut od udogodnień centrum miasta. Wyrafinowany dom rodzinny do dorastania dzieci w środowisku, w którym dobrze jest żyć! Wyjątkowa cena! Więcej informacji: Raphel Benguigui, Twój agent nieruchomości, Francuski Departament RE / MAX Hadera. Licencja nr 313736