  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
;
9
ID: 34210
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Na sprzedaż w dzielnicy Bavli 20 Herzog Street Na 10 piętrze dobrze utrzymanego budynku. Niezakłócony widok i wyjątkowa jasność. 4 sztuki o powierzchni 117 m2, które można przekształcić w 5. Apartament dla rodziców i wiele magazynów. Bardzo przestronny pobyt, idealny dla rodziny. Potrójna wentylacja. Gorąca woda 24 / 7. Kawałek zabezpiecza górę i kolejny miklat w piwnicy. Miejsce parkingowe na wspólnym parkingu.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Kalkulator hipoteczny

