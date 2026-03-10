Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
Jerozolima, Izrael
od
$861,185
6
ID: 34884
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Columbia, 12

O kompleksie

Projekt mieszkalny na Kiriat Menahem graniczy z kiriat yovel składa się z 2 wież o 31 piętrze i 3 budynków o 9 piętrach, projekt znajduje się u podnóża nowego Tramway. Duży wybór mieszkania z 3 pokoi do penthouse. parking dla każdego mieszkania. Elastyczny harmonogram z łatwością płatności. Dostarczono 4 lata.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Terminy
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$940,500
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerozolima, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin
Nahariya, Izrael
od
$956,175
Dzielnica mieszkaniowa Ramat gan residentiel villa renovee
Ramat Gan, Izrael
od
$2,98M
Państwo przegląda
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement calme
Raanana, Izrael
od
$1,13M
Na jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Raanany. Nice apartament 5 pokoi znajduje się na 2 piętrze West Cote:. taras 12 m2 i drugi 6 m2 od sypialni. Brak mamad.. miklat na parterze bardzo dobrze utrzymany. Budynek jest z powrotem z ulicy. mały ogród z każdej strony, gdzie można umieścić j…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement proche de la mer neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
W Bochechechov Street, w pobliżu centrum Dizengoff, w odnowionym budynku, 4 pokój dwupoziomowy penthouse 100m2 z 2 łazienkami i tarasem 70 m2 Piętro 4: 3 sypialnie z mistrzem, 2 łazienki 5. piętro: salon + kuchnia z ogromnym tarasem 70m2 z widokiem na SPLENDIDE Winda ODNOSZĄCA SIĘ DO DWA STAGES
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Apartament znajduje się w samym sercu Tel Awiwu, przy ulicy Pinsker, zaledwie kilka kroków od plaży, centrów handlowych, restauracji i wszystkiego, co miasto ma do zaoferowania. - 81 m2 netto _ 2 sypialnie _ 2 łazienki - Taras słoneczny o powierzchni 7 m2 - 4 piętro. - Potrójne narażenie - …
Agencja
Immobilier.co.il
