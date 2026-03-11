  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod

Aszdod, Izrael
od
$1,21M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34591
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Exodus, 11

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Bardzo rzadko!!!! W rezydencji Sarfati, rue Exodus, na przystani, 4 pokojowe mieszkanie z tarasem 24 m2 widok na morze. Położony na 5 piętrze, 2 windy w budynku, w tym jeden z szabat. mieszkanie całkowicie odnowione, bardzo nowoczesne, 50 metrów spacerem od plaży. Zawiadomienie dla koneserów

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Izrael
od
$395,010
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Dzielnica mieszkaniowa Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$564,300
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,21M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,08M
Na granicy Bat Yam i Tel Aviv, kilka minut spacerem od plaży i linii tramwajowej, projekt HaGiborim oferuje dwie nowoczesne wieże mieszkalne łączące prestiż, komfort i trwałość architektury. Architektura i projektowanie Zaprojektowany przez architektów Bar Orian i architektów wnętrz Dana Ob…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Piękny nowy projekt w samym sercu Bat yam, około 15 minut spacerem od morza i blisko linii tramwajowej, która prowadzi do Tel Aviv. Usługi świadczone na wysokim poziomie Od 2 pokoi do penthouse od 1 900 000sh WSZYSTKIE APARTY ROZPATRZA SIĘ PARKINGU
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a mamila
Jerozolima, Izrael
od
$12,540
Willa 180 metrów + 150 metrów na zewnątrz 3 sypialnie 3 łazienki Parking umeblowane Parking w Waldorf 11000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się