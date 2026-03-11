  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Raanana, Izrael
od
$1,16M
;
5
ID: 34108
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Bar Ilan, 51

O kompleksie

Piękna powierzchnia 126 m2 netto. Apartament 4 piętro z tarasem o powierzchni 14 m2. Widok na degage. Odnowiony budynek. Parkowanie. Centrum Raanana. blisko wszystkich Commodits

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
Dzielnica mieszkaniowa Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,98M
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Raanana, Izrael
od
$1,16M
