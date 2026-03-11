  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$1,32M
;
18
Zostawić wniosek
ID: 34563
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    HaDekel

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Piękny apartament na sprzedaż w Ashdod 5 pokoi przekształconych w 4, w luksusowej rezydencji z concierge 24 / 24, siłownia, 4 windy, w tym jeden z szabat. Apartament 150 m2 i 16 m2 taras z widokiem na morze. Piwnica 9m2, wysokiej klasy materiały, klimatyzacja, parking i 2 kroki od plaży

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bon emplacement proche de la mer renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv au pied de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,79M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,33M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement a vendre en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,32M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Jam, Izrael
od
$1,32M
MAGNIFIFIC 5 CZĘŚCI W ODNIESIENIU DO YAM PARK Z PROKSYMITEM LETSION RICHON. PEŁNY WIDOK! Przybliż się do wszystkich ścieżek, kucyków, korzeni, restauracji i plantacji. Kilka minut drogi
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Dzielnica mieszkaniowa Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
Jerozolima, Izrael
od
$1,41M
Provche bagit vegan, w sercu Ramat Charet. Bardzo rzadkie i wyjątkowe na rynku! W cichej małej ulicy, blisko supermarketu i transportu. Duplex Domek całkowicie odnowiony z jakości wykończenia i bardzo gustowne meble. Piękny jasny salon, nowoczesna i przestronna kuchnia, taras o powierzchni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Dzielnica mieszkaniowa A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$6,270
Do wynajęcia: Phenomenal Cottage Nine w Ashdod - Youd Zayin District???? ✨ Luksus - Komfort - Hojne przestrzenie - Natychmiastowa dostawa! Ten wyjątkowy, nowy domek położony jest w poszukiwanej okolicy Youd Zayin w Ashdod i oferuje niezrównaną jakość życia na powierzchni 200 m2, 100 m2 tara…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się